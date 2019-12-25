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Происшествия

18:21

Мужчину приговорили к пожизненному сроку за сексуальное насилие над пасынком

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Жителя Одинцова приговорили к пожизненному сроку за преступления против половой неприкосновенности своего пасынка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

45-летний мужчина признан виновным по пяти эпизодам статей "Насильственные действия сексуального характера" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов". Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Суд установил, что житель Одинцова с ноября 2013-го по август 2014 года систематически совершал преступления в отношении своего пасынка 2003 года рождения. Происходящее он снимал на камеру планшета.

Мать ребенка узнала об этом, когда супруг уже отбывал наказание за сексуальные преступления в отношении двух малолетних мальчиков. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ноябре суд назначил четыре года колонии 35-летнему гражданину Белоруссии, который в соцсетях вел интимную переписку с подростками. В октябре полицейского в подмосковном Жуковском уволили за интимную связь с 13-летней девочкой. Двух должностных лиц ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности.

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