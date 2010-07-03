В Москве мужчину осудили за интимную переписку с подростками

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Головинский районный суд Москвы назначил четыре года колонии 35-летнему гражданину Белоруссии, который вел в соцсетях интимную переписку с подростками.

"Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста"), – говорится на сайте прокуратуры Москвы.

Ранее в городском округе Щелково задержали тренера по легкой атлетике за совершение преступления против половой неприкосновенности девочки. Задержанного допросили, назначено проведение различных экспертиз.

50-летнего москвича обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, он 2,5 года вел интимную переписку с подростками в интернете.

