Задержан подозреваемый в домогательствах к пятикласснице в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет ходатайствует об аресте 42-летнего подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком на детской площадке в столице, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

По версии следствия, 21 января на детской площадке в Коптеве мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Подозреваемого удалось задержать в Дмитрове. В ходе допроса выяснилось, что мужчина ранее судим за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигшего 14-летия. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее в Башкирии мужчина покончил с собой после того, как изнасиловал собственную 4-летнюю дочь. В полицию обратилась 29-летняя супруга подозреваемого.