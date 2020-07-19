Мужчина получил ранение из пневматического оружия в ходе конфликта на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Вешняки мужчину обстреляли из пневматического оружия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"На улице Вешняковской между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента из пневматического оружия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Правоохранители разыскивают стрелявшего.

Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Михневской. Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него обнаружили и изъяли травматический пистолет.

