Несовершеннолетняя ранила девушку на востоке Москвы

16:54
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Несовершеннолетняя ранила девушку в ходе бытового конфликта на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел на Вешняковской улице. Сотрудники полиции установили, что девушка 2003 года рождения в ходе конфликта нанесла гражданке 1992 года рождения и самой себе ножевое ранение.
Участниц конфликта госпитализировали. По данному факту происшествия проводится проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.
В конце июня в одном из супермаркетов в центре столицы мужчина получил ножевое ранение лица. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что за зданием супермаркета мужчина 1986 года рождения в ходе конфликта напал на оппонента с ножом.
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