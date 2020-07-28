Несовершеннолетняя ранила девушку на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Несовершеннолетняя ранила девушку в ходе бытового конфликта на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на Вешняковской улице. Сотрудники полиции установили, что девушка 2003 года рождения в ходе конфликта нанесла гражданке 1992 года рождения и самой себе ножевое ранение.

Участниц конфликта госпитализировали. По данному факту происшествия проводится проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

В конце июня в одном из супермаркетов в центре столицы мужчина получил ножевое ранение лица. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что за зданием супермаркета мужчина 1986 года рождения в ходе конфликта напал на оппонента с ножом.