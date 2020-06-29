В центре столицы задержали охранника, ранившего в драке человека ножом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В одном из супермаркетов в центре столицы мужчина получил ножевое ранение лица в ходе конфликта с охранником. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как отмечается, вечером 28 июня в ОВД "Басманный" поступила информация о ножевом ранении на улице Госпитальный Вал. В сообщении говорилось, что охранник супермаркета в ходе драки ударил мужчину ножом в лицо.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что за зданием супермаркета мужчина 1986 года рождения в ходе конфликта напал на оппонента с ножом.

"Подозреваемый задержан, доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце апреля мужчина откусил ухо посетителю супермаркета в Москве. Инцидент произошел в районе Коптево. В ходе конфликта один из посетителей причинил телесные повреждение второму посетителю, после чего скрылся с места происшествия.