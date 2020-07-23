В Подмосковье полиция разыскивает мужчину, ранившего ребенка из газового пистолета

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Подмосковная полиция разыскивает мужчину, который выстрелил из газового пистолета в ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Нахабино Красногорского городского округа. Между мужчиной и женщиной, гуляющей с ребенком, разгорелся конфликт.

Злоумышленник выстрелил из газового пистолета в свою собеседницу, однако попал в годовалую девочку. Ребенок получил химические ожоги.

"По данному факту проводится проверка. Принимаются меры к установлению личности и розыску молодого человека", – рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области.

В настоящий момент проверку также проводят следовали и сотрудники прокуратуры. После поручения главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело также взяли под контроль в Центральном аппарате ведомства.

"Ход проверки по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана соответствующая правовая оценка", – заявили в пресс-службе СК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали розыск водителя иномарки, который ранил двух человек из травматического пистолета. Конфликт произошел в деревне Мякинино.

