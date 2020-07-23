В Подмосковье полиция разыскивает мужчину, ранившего ребенка из газового пистолета

15:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Подмосковная полиция разыскивает мужчину, который выстрелил из газового пистолета в ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Нахабино Красногорского городского округа. Между мужчиной и женщиной, гуляющей с ребенком, разгорелся конфликт.
Злоумышленник выстрелил из газового пистолета в свою собеседницу, однако попал в годовалую девочку. Ребенок получил химические ожоги.
"По данному факту проводится проверка. Принимаются меры к установлению личности и розыску молодого человека", – рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области.
В настоящий момент проверку также проводят следовали и сотрудники прокуратуры. После поручения главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело также взяли под контроль в Центральном аппарате ведомства.
"Ход проверки по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана соответствующая правовая оценка", – заявили в пресс-службе СК РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали розыск водителя иномарки, который ранил двух человек из травматического пистолета. Конфликт произошел в деревне Мякинино.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: