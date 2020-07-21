Полиция ищет мужчину, ранившего двух человек из травматического оружия на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции разыскивают водителя иномарки, который ранил двух человек из травматического пистолета. Как сообщает Агентство "Москва", инцидент произошел на западе столицы.

"Сотрудники полиции принимают меры по задержанию водителя иномарки, который около 13 часов в результате дорожного конфликта в деревне Мякинино произвел несколько выстрелов, предположительно из травматического оружия", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

В результате инцидента пострадали двое мужчин. Их направили в медицинское учреждение.

Водитель, напавший на них, скрылся после стрельбы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее во вторник, 21 июля, полицейские задержали курьера службы доставки по подозрению в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Было установлено, что между потерпевшими и курьером произошел конфликт.

