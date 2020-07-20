16-летнему подростку предъявили обвинение в избиении мужчины в Подольске

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В Подольске 16-летний подросток обвиняется в избиении мужчины, сообщает пресс-служба подмосковного управления СК РФ.
Сообщается, что инцидент произошел 18 июля в микрорайоне Климовске. Между подростком и 27-летним мужчиной возник конфликт, во время которого обвиняемый ударил его два раза кулаком.
У мужчины диагностировали ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму. Кроме того, у него обнаружили перелом пирамиды височной кости слева, мужчина был госпитализирован.
"Следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины из хулиганских побуждений", – сообщили в пресс-службе следственного управления.
В ближайшее время подростку изберут меру пресечения. Кроме того, следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также собирают доказательную базу.
Ранее в Дмитрове прокуратура начала проверку по факту избиения малолетнего ребенка. Сообщалось, что 22-летний мужчин систематически истязал своего двухлетнего пасынка.
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