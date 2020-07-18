Полицейский был избит в центре Москвы

15:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения полицейского в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника столичного управления СК РФ Юлию Иванова.
Она сообщила, что инцидент произошел возле Тверской улицы днем 15 июля. По данным следствия, уроженец Азербайджана избил полицейского возле посольства.
Представитель правоохранительных органов пытался пресечь его участие в несанкционированном мероприятии. В результате инцидента полицейский получил ушибы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Избившему представителя правоохранительных органов выжали подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент следователи проводят расследование.
Ранее в Москве осудили мужчину, который избил знакомую до смерти. Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.
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