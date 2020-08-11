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Происшествия

18:29

Сотрудника СИЗО поймали на краже тушенки и сгущенки

происшествия

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Сотрудник СИЗО-5 вывез из учреждения шесть коробок тушеной говядины и две коробки сгущенного молока. Его задержали оперативники отдела собственной безопасности столичного УФСИН, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Была получена информация о возможной краже. Сотрудник СИЗО вывез на служебном автомобиле за пределы изолятора тушенку на сумму свыше 11 тысяч рублей и сгущенное молоко на 4 тысячи рублей", – рассказали правоохранители.

Злоумышленник сказал, что вывезти товар ему поручил заместитель начальника. Сопроводительных документов у него при себе не было. Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и о краже группой лиц по предварительному сговору.

Ранее столичные полицейские задержали работника супермаркета, которого подозревают в краже денег из сейфа магазина.

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