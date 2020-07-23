Работника супермаркета задержали за кражу из сейфа магазина

15:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные полицейские задержали работника супермаркета, которого подозревают в краже денег из сейфа магазина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
"Сотрудница безопасности супермаркета, расположенного на улице Шаболовке, обратилась в территориальный отдел полиции и сообщила о том, что из сейфа пропало более 600 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 32-летний сотрудник данного супермаркета", – сообщили в пресс-службе.
Мужчина признался, что заметил в служебном помещении приоткрытый сейф с деньгами. Он похитил содержимое и распорядился им по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее сообщалось, что московская полиция инициировала проверку по факту хищения средств со счета пожилой женщины. Оперативники выяснили, что неизвестный похитил с банковской карты женщины 1,4 миллиона рублей.
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