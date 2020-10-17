Укравший икону из московского храма не работает в "Яндексе" – компания

Фото: putinki.uspenie.com

Мужчина, укравший икону из столичного храма, не является сотрудником сервисов "Яндекса", рассказали в компании Москве 24.

"Этот инцидент не имеет отношения к заказам "Яндекса". Человек, о котором сообщается в новостях, не работает в нашей компании", – заявил представитель "Яндекса".

Ранее мужчина украл икону Божией Матери "Помощница в родах" из храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что похититель работает курьером сервиса "Яндекс.Доставка". Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

В начале сентября из церковной лавки храма в центре Москвы украли два нательных креста.