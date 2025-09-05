Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро за злоупотребление на рынке рекламы

Фото: depositphotos/lucidwaters

Еврокомиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на 2,95 миллиарда евро за злоупотребление на рынке рекламы в Евросоюзе, указано в заявление ЕК.

Штраф наложили в связи с "системным злоупотреблением доминирующим положением на европейском цифровом рынке в сфере продвижения товаров и услуг". При этом расследование в отношении Google продолжается с 2023 года, однако решение о штрафных санкциях долгое время откладывалось из-за опасений ухудшения отношений с США.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 7,1 миллиона. Ее признали виновной по статье о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете.

Кроме того, компания также была оштрафована на сумму в размере 3,8 миллиона рублей за нарушение ограничения доступа к информации.

