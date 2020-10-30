Два подростка погибли при землетрясении на Самосе

В результате землетрясения на греческом острове Самос в Эгейском море погибли два подростка. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что пострадавшими оказались мальчики 15 и 17 лет. Одного из них нашли сразу мертвым, второго сначала извлекли без сознания из-под завалов. Однако жизнь ребенку спасти не удалось.

Трагедия случилась, когда подростки возвращались из школы по узкому переулку. В этот момент на них обрушилась стена старого каменного дома.

Ранее сообщалось, что на Самосе четыре человека получили ранения в результате землетрясения. Всех пострадавших госпитализировали. Одна из них получила серьезные ранения – на женщину упал обломок стены.

Природный катаклизм магнитудой 6,6 произошел ранее на западе Турции. Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 16,5 километра.