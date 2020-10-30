Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 17

Фото: Zuma\TASS

17 человек стали жертвами землетрясения на западе Турции. Об этом информирует агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Ранее сообщалось о 12 погибших при ударе стихии.

"Число погибших увеличилось до 17", – подтвердили агентству ТАСС в ведомстве.

Там добавили, что число пострадавших возросло с 607 до 709 человек.

Землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси.

Сейсмособытие началось на глубине 16,5 километра. После землетрясения произошло 170 повторных подземных толчков, магнитуда 21 из них была выше 4,0.

В результате удара стихии оказались разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. Кроме того, в греческом Самосе из-за толчков обвалился купол церкви.

В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с происшествием.