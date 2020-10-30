Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 12 человек

19:53 (обновлено 30.10.2020 20:51)
Фото: twitter.com/ajplus
Число пострадавших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 438 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на турецком телевидении.
"В результате землетрясения погибли 12 человек, травмы получили 438 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте 17 разрушенных домов", – сообщил глава государства.
Из-под завалов в турецком Измире удалось вытащить минимум 70 человек.
Землетрясение произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра.
Разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В греческом Самосе из-за толчков разрушен купол церкви, травмы получили четыре человека, двое погибли.
В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с происшествием.
Сильное землетрясение вызвало разрушения в Измире
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