Из-под завалов в Измире спасатели вытащили 70 человек

Фото: instagram.com/son48saatcom

Из-под завалов после землетрясения в Измире в Турции спасателям удалось вытащить минимум 70 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Измир Явуз Селим Кешгер в эфире телеканала NTV.

Ранее на западе страны произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг землетрясения зафиксировали на глубине 16,5 километра.

Природный катаклизм ощутили в Стамбуле и Афинах. В греческом Самосе из-за толчков был разрушен купол церкви. Ранения получил один человек.

В результате происшествия погибли четыре человека, по меньшей мере еще 120 человек получили ранения.

Разрушены не менее 20 домов в Измире. Мэр Измира Тунч Сойер уточнил, что строения были разрушены в районах Борнова и Байраклы. Дома в районах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла остались целыми, но получили небольшие повреждения.

В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

