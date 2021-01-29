Стюардесса рассказала о способе применения шейного платка в экстренной ситуации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российская стюардесса назвала способы применения шейного платка у бортпроводниц. Отмечается, что он даже может помочь спасти чьи-то жизни, сообщает "Экспресс газета".

Информацией девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте. Она рассказала, что шейный платок традиционно используется в качестве элемента стиля и как способ отличия авиакомпаний друг от друга.

Также шейный платок может оказать услугу по спасению жизней пассажиров. Стюардесса отметила, что платком можно прикрыть органы дыхания в случае задымления и оказать помощь.

Ранее бортпроводница британской авиакомпании Хувейда Максвел рассказала, как комфортно летать с маской на лице. Для длительного полета она рекомендует использовать тканевые маски.