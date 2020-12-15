Стюардесса назвала самые странные просьбы пассажиров

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Российская стюардесса рассказала в своем микроблоге о том, с какими странными просьбами к ней обращались пассажиры во время полета. Об этом сообщает "Экспресс газета".

По словам бортпроводницы, один из пассажиров просил ее сделать двигатели потише, так как из-за шума у него болела голова, а другой требовал лететь быстрее, потому что он опаздывал.

Она рассказала, что некоторые летевшие на самолете становились агрессивными, когда стюардесса не могла выполнить их просьбу.

Стюардесса также часто сталкивалась с тем, что пассажиры начинали угрожать ей жалобами.

"В смысле курица закончилась? Берите откуда хотите!" А я про себя думаю: "Да, сейчас пойду на кухню, возьму курицу, которая у меня пасется там, и зажарю. А еще у меня растет там томатное дерево, чтобы в самолете всегда был томатный сок", – рассказала бортпроводница.

Ранее российская стюардесса объяснила, для чего на борту самолетов есть пепельницы. Девушка напомнила, что курение на борту строго запрещено, поскольку оно может стать причиной пожара. Несмотря на такой запрет, авиационные правила обязывают перевозчиков устанавливать в туалетных комнатах съемные пепельницы закрытого типа. Делается это в целях безопасности. К примеру, если пассажир нарушит правило, он выбросит пепел и окурок не в мусорный ящик с бумагой, а в пепельницу.

