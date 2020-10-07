Бывшая стюардесса рассказала о реальных зарплатах бортпроводников

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Экс-стюардесса рассказала в TikTok, сколько получают в России пилоты и бортпроводники.
По словам девушки, заработная плата специалистов зависит от авиационного налета, а также от оклада сотрудника. Автор ролика сообщила, что рядовой бортпроводник получает от 30 до 60 тысяч рублей.
"Старший бортпроводник получает 60–100 тысяч рублей, второй пилот – 150–300, командир воздушного судна – 300–600 тысяч рублей", – добавила бывшая бортпроводница.
Кроме того, девушка рассказала, что мужчин берут на должность бортпроводника быстрее, чем девушек. Объяснила это экс-стюардесса тем, что на борту самолета среди экипажа всегда нужны представители сильного пола.
Ранее авиакомпания "Победа" увеличила допустимый вес багажа. Теперь пассажиры могут взять с собой чемодан весом до 32 килограммов.
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