Авиакомпания "Победа" увеличила допустимый вес багажа

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Авиакомпания "Победа" увеличила вес багажа до 32 килограммов. Об этом организация сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Ранее клиенты могли взять на борт багаж весом только до 10 или до 20 килограммов, отмечают в компании.

"По многочисленным просьбам наших клиентов мы расширили возможности сервиса по провозу багажа", – добавили в "Победе".

Оформить услугу провоза багажа можно во время бронирования билета на официальном сайте и в приложении компании, а также в call-центре или в аэропорту.

Ранее российские авиакомпании получили допуски на почти 170 международных маршрутов. Авиакомпаниям выдали еще более 20 допусков для выполнения чартерных полетов.