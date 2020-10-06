Авиакомпания "Победа" увеличила допустимый вес багажа

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Авиакомпания "Победа" увеличила вес багажа до 32 килограммов. Об этом организация сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Ранее клиенты могли взять на борт багаж весом только до 10 или до 20 килограммов, отмечают в компании.
"По многочисленным просьбам наших клиентов мы расширили возможности сервиса по провозу багажа", – добавили в "Победе".
Оформить услугу провоза багажа можно во время бронирования билета на официальном сайте и в приложении компании, а также в call-центре или в аэропорту.
Ранее российские авиакомпании получили допуски на почти 170 международных маршрутов. Авиакомпаниям выдали еще более 20 допусков для выполнения чартерных полетов.
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