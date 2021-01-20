Стюардесса рассказала, как летать комфортно с маской на лице

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Стюардесса британской авиакомпании Хувейда Максвел рассказала о более удобных защитных масках, а также о том, как теперь бортпроводникам приходится улыбаться в них при встрече пассажиров, пишет Mirror.

"Как говорила телеведущая Тайра Бэнкс, научитесь улыбаться глазами. Действительно, в период пандемии это очень полезный навык. Поработать над ним можно дома перед зеркалом", – сказала она.

По словам стюардессы, в средствах индивидуальной защиты на лице члены экипажа стали громче и четче произносить слова.

"Можно использовать жесты и язык тела. Также обязательно нужно быть собой, пассажиры увидят это сквозь маску", – пояснила Максвел.

Для длительного полета бортпроводница рекомендует использовать тканевые маски. Ими пользуются и члены экипажа, чтобы регулярно менять средства защиты.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что продолжать носить маски нужно до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу. Он подчеркнул, что через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, обязательно нужно заботиться об окружающих людях.