Глава Минздрава рассказал, когда можно будет снять маски

Фото: Агентство «Москва»/Александр Авилов
Продолжать носить маски нужно до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Он подчеркнул, что через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, обязательно нужно заботиться об окружающих людях.
"Надо продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих", – добавил он.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.
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