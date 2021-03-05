В России могут ввести платную регистрацию в аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Регистрация на рейсы в российских аэропортах может стать платной. Об этом сообщает газета "Известия".
Инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах выдвинули в компании "Аэрофлот". Предложение было направлено в министерство транспорта РФ.
Как пояснил изданию представитель компании Михаил Демин, в данный момент тариф на билет включает в себя регистрацию на стойке в аэропорту. По словам авторов инициативы, исключение платы за регистрацию из стоимости билета позволит уменьшить цены на перелеты при онлайн-регистрации на рейс.
"Для пассажиров дискаунтера (авиакомпании "Победа". – Прим. ред.) снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, это полностью соответствует мировой практике", – заявил Демин.
Он отметил, что для "Аэрофлота" инициатива будет неактуальной. Полносервисные компании всегда включают регистрацию на стойке в сервисный цикл, объяснил Демин.
В Росавиации заявили о социальных рисках выдвинутой инициативы. В Минтрансе сообщили, что пока не принимали решений по указанному вопросу.
Накануне аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России. К удорожанию привело ограниченное количество доступных направлений и авиарейсов из-за пандемии коронавируса.
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