В России могут ввести платную регистрацию в аэропортах

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Регистрация на рейсы в российских аэропортах может стать платной. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах выдвинули в компании "Аэрофлот". Предложение было направлено в министерство транспорта РФ.

Как пояснил изданию представитель компании Михаил Демин, в данный момент тариф на билет включает в себя регистрацию на стойке в аэропорту. По словам авторов инициативы, исключение платы за регистрацию из стоимости билета позволит уменьшить цены на перелеты при онлайн-регистрации на рейс.

"Для пассажиров дискаунтера (авиакомпании "Победа". – Прим. ред.) снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, это полностью соответствует мировой практике", – заявил Демин.

Он отметил, что для "Аэрофлота" инициатива будет неактуальной. Полносервисные компании всегда включают регистрацию на стойке в сервисный цикл, объяснил Демин.

В Росавиации заявили о социальных рисках выдвинутой инициативы. В Минтрансе сообщили, что пока не принимали решений по указанному вопросу.

Накануне аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России. К удорожанию привело ограниченное количество доступных направлений и авиарейсов из-за пандемии коронавируса.