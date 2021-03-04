Почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что в трех столичных аэропортах изменения коснулись 17 вылетов.

Наибольшее количество корректировок случилось во Внуково. Там отменили 5 рейсов, еще 2 вылета были задержаны.

В Домодедово известно об отмене 4 авиарейсов. При этом для 2 самолетов изменили время вылета.

В аэропорту Шереметьево отменили 4 вылета. Причины изменений в расписании неизвестны.

Ранее свыше 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Больше всего корректировок также произошло в воздушной гавани Внуково.