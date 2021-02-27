Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В аэропортах Москвы наблюдаются отмены и задержки вылетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Изменения затронули более 20 рейсов в трех аэропортах города. В аэропорту Внуково задержали шесть рейсов, еще четыре отменили. В Домодедово задержали пять рейсов, а отменили один.
Еще семь рейсов не могут вылететь из Шереметьево. Один рейс в данном аэропорту отменен.
Ранее сообщалось, что 15 февраля изменения в расписании столичных аэропортов затронули 39 рейсов. Наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Домодедово.