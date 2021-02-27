Жителей столичного региона предупредили о ледяной корке на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ледяная корка толщиной 1–2 миллиметра появится на дорогах столичного региона в ночь на 28 февраля, передает сайт "Метеовести".
В Москве температура воздуха опустится до минус 3 – минус 6 градусов, в Подмосковье – до минус 2 – минус 7. Снежно-водяная "каша" замерзнет, на дорогах образуется гололедица. При этом днем ожидаются нулевые температуры.
"В ночь на воскресенье в тылу циклона в центральной России ударят морозцы, и не обойдется без небольшого локального снега", – говорится в сообщении.
Водителям и пешеходам порекомендовали быть осторожными.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в столице в первый весенний месяц будет переменчивой. Ночью 1 марта столбики термометров покажут -5... -10 градусов. 2 марта потеплеет, а в середине недели жителей столицы снова ждет понижение температуры.
Дворы и тротуары в Москве обрабатывают против гололедицы
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