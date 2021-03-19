Самолет Анталья – Москва вынужденно сел в Ростове-на-Дону

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Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса Анталья – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья – Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно", – рассказали в компании.

Там уточнили, что на борту самолета находились 194 пассажира, в настоящее время самолет осматривают технические специалисты. Авиакомпания изучает необходимость предоставления резервного борта для доставки пассажиров в Москву.

Ранее самолет Hawker 900XP, следовавший из Ниццы в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково из-за проблем с шасси. СК начал доследственную проверку по данному факту.