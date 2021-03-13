Самолет, летевший в Новосибирск, сел в Тюмени

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Новосибирск, сел в Тюмени, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Предварительно это произошло по техническим причинам.

"В 06:20 посадка в Тюмени, предварительно, по техническим причинам. Посадка благополучная", – говорится в сообщении.

Пассажирским рейсом следовали 197 пассажиров, также на борту находились семь членов экипажа. В связи с произошедшим транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2021 года в России появится интернет на коротких авиарейсах. Такую услугу пассажирам предложит компания "Аэрофлот". Новый сервис будет доступен в 16 самолетах компании. Затраты на оборудование для них составят около 8 миллионов рублей. Средняя скорость интернета должна будет составить 10 мегабайт в секунду.

