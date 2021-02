Лайнеры Boeing 777 проверят после падения деталей двигателя на дома в США

Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после возгорания двигателя в США.

В сообщении на сайте производителя отмечается, что до завершения расследования ограничат полеты 69 эксплуатируемых и 59 находящихся на хранении самолетов.

Ранее сообщалось, что один из моторов пассажирского лайнера авиакомпании United Airlines, следовавшего из Денвера в Гонолулу, загорелся после взлета.

В результате происшествия обшивка двигателя начала осыпаться прямо во время полета над жилым кварталом города Брумфилд.

В итоге рейс благополучно вернулся в аэропорт вылета. Информации о пострадавших на борту или при падении обломков не поступало.

После инцидента министерство транспорта Японии запретило эксплуатацию серии. Требование коснется авиакомпаний Japan Airlines (13 самолетов) и ANA (19).

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb