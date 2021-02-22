Лайнеры Boeing 777 проверят после падения деталей двигателя на дома в США

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Фото: twitter.com/petemuntean
Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после возгорания двигателя в США.
В сообщении на сайте производителя отмечается, что до завершения расследования ограничат полеты 69 эксплуатируемых и 59 находящихся на хранении самолетов.
Ранее сообщалось, что один из моторов пассажирского лайнера авиакомпании United Airlines, следовавшего из Денвера в Гонолулу, загорелся после взлета.
В результате происшествия обшивка двигателя начала осыпаться прямо во время полета над жилым кварталом города Брумфилд.
В итоге рейс благополучно вернулся в аэропорт вылета. Информации о пострадавших на борту или при падении обломков не поступало.
После инцидента министерство транспорта Японии запретило эксплуатацию серии. Требование коснется авиакомпаний Japan Airlines (13 самолетов) и ANA (19).
Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb— michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021
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