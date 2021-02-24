Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера.

"Вертолет Ми-8 авиакомпании "НорильскАвиа" выполнял полет по нефтепроводу. У него на борту находилось три члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 килограммов груза. <...> В 10:45 [06:45 по Москве] совершил вынужденную посадку. Посадку выполнил благополучно", – сказал Дрегер.

Ранее стало известно, что самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение в Абудже в Нигерии. ЧП произошло после сообщений об отказе двигателя. Местные СМИ сообщали, что все находившиеся на борту пассажиры погибли.

В конце января военный вертолет разбился в США. Летательный аппарат упал в округе Монро в штате Нью-Йорк. На борту воздушного судна в момент катастрофы находились три человека.

