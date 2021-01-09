На борту упавшего самолета в Индонезии находились 59 человек

На борту самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение в Индонезии, находились 59 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Уточняется, что среди пассажиров было шесть детей, в том числе один младенец.

По предварительным данным, российских граждан на борту лайнера не было.

Самолет Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты.

Потерю связи с самолетом подтвердил представитель поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф.

