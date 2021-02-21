Военный самолет потерпел крушение в Нигерии

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Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение в Абудже в Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы в Абудже после сообщений об отказе двигателя по пути в Минну. Кажется есть жертвы", – заявил министр авиации Нигерии Хади Сирика.

По информации местной газеты Daily Post все находившиеся на борту самолета погибли. При этом руководитель ведомства призвал сограждан сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования со стороны военных.

Согласно официальной информации ВВС Нигерии, в результате чрезвычайного происшествия скончались семь человек – то есть все военные, которые были в самолете.

В конце января военный вертолет разбился в США. Летательный аппарат упал в округе Монро в штате Нью-Йорк. На борту воздушного судна в момент катастрофы находились три человека.

