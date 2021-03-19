"Аэрофлот" анонсировал введение цифрового проездного IATA Travel Pass к осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Аэрофлот" к осени планирует начать использование мобильного приложения IATA Travel Pass, которое будет учитывать персональные данные пассажиров, в том числе информацию о вакцинации от коронавируса, сообщил гендиректор компании Михаил Полубояринов.
Он отметил, что разработкой приложения в настоящее время занимается Международная ассоциация воздушного транспорта.
"Это мобильное приложение, в котором будут персональные данные пассажира, те, которые обычно вы заполняете, когда бронируете билет. Будет раздел, связанный с вакцинацией, какими-то еще там элементами, с визой. Приложение – оно должно помочь в автоматическом режиме как проверить эту информацию, так и позволить обменяться с другими авиакомпаниями. Это важнейший документ для всех авиаперевозчиков", – сказал Полубояринов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, внедрение приложения поспособствует восстановлению рынка авиаперевозок после пандемии.
"Мы считаем, что к осени уже все должно быть готово и все между собой должны договориться", – подчеркнул Полубояринов.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" предоставит своим пассажирам возможность воспользоваться интернетом на коротких авиарейсах своей компании. Новый сервис будет доступен в 16 самолетах перевозчика. Средняя скорость интернета должна будет составить 10 мегабайт в секунду.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: