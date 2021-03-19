"Аэрофлот" анонсировал введение цифрового проездного IATA Travel Pass к осени

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Авиакомпания "Аэрофлот" к осени планирует начать использование мобильного приложения IATA Travel Pass, которое будет учитывать персональные данные пассажиров, в том числе информацию о вакцинации от коронавируса, сообщил гендиректор компании Михаил Полубояринов.

Он отметил, что разработкой приложения в настоящее время занимается Международная ассоциация воздушного транспорта.

"Это мобильное приложение, в котором будут персональные данные пассажира, те, которые обычно вы заполняете, когда бронируете билет. Будет раздел, связанный с вакцинацией, какими-то еще там элементами, с визой. Приложение – оно должно помочь в автоматическом режиме как проверить эту информацию, так и позволить обменяться с другими авиакомпаниями. Это важнейший документ для всех авиаперевозчиков", – сказал Полубояринов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, внедрение приложения поспособствует восстановлению рынка авиаперевозок после пандемии.

"Мы считаем, что к осени уже все должно быть готово и все между собой должны договориться", – подчеркнул Полубояринов.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" предоставит своим пассажирам возможность воспользоваться интернетом на коротких авиарейсах своей компании. Новый сервис будет доступен в 16 самолетах перевозчика. Средняя скорость интернета должна будет составить 10 мегабайт в секунду.