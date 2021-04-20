В АТОР сообщили о росте цен на отдых за границей в пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В период пандемии коронавируса участники туристического рынка заметили увеличение стоимости туров на большинстве зарубежных направлений, а также снижение глубины продаж на туры с ближайшими датами заезда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Специалисты отметили, что в период с 15 января по 31 марта 2021 года потребительское поведение изменилось на направлениях: Куба, Сербия, Танзания, Турция, Мальдивские острова, ОАЭ. Это связано с ограничением поездок.
"По данным исследования, также зафиксировано повышение стоимости туров от 10% до 90% на большинстве выездных направлений. В основном изменение цен связано со стоимостью авиаперелета, объемом авиаперевозки, а также возможностью постановки чартерных программ", – говорится в сообщении.
Кроме того, туроператоры рассказали об отсутствии горящих туров, которые практически исчезли с рынка. По данным исследования, глубина продаж на ближайшие даты в 2021 году сократилась и составляет в среднем не более трех недель, а по акциям раннего бронирования – в среднем 60 дней.
При выборе средств размещения предпочтения путешественников поменялись. Специалисты заметили, что по сравнению с первым кварталом 2020 и 2019 годов возросла доля четырехзвездочных и пятизвездочных отелей в среднем на 35–40%. Также сократилось число туристов в возрасте 55+.
Ранее сообщалось, что гостиницы на российских курортах проанализируют на предмет динамики роста цен в 2018–2021 годах. Федеральная антимонопольная служба направила соответствующие ценовые запросы.
Кроме того, в ведомстве рассматривают вариант открытия подходящих по цене внешних туристических направлений, где наблюдается низкий уровень заболеваемости коронавирусом.
Российских туристов планируют вывезти из Турции до 1 мая
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