ФАС проанализирует цены в гостиницах на российских курортах

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Гостиницы на российских курортах проанализируют на предмет динамики роста цен в 2018–2021 годах. Федеральная антимонопольная служба направила соответствующие ценовые запросы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Анализ позволит определить насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассматривают вариант открытия подходящих по цене внешних туристических направлений, где наблюдается низкий уровень заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Ростуризм зафиксировал случаи отмены брони туристов на проживание в гостиницах для перепродажи по более высоким ценам. Ведомство совместно с ФАС подготовит разъяснения для отельеров о возможных штрафах за необоснованный рост цен.

