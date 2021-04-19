Российские отели будут штрафовать за рост цен на отдых

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Ростуризм отмечает случаи отмены брони туристов на проживание в гостиницах для перепродажи по более высоким ценам, сообщает РИА Новости.

Ведомство совместно с ФАС подготовит разъяснения для отельеров о возможных штрафах за необоснованный рост цен.

"Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее туристом, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке", – сказала замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова в ходе совещания в Совфеде.

По ее словам, разъяснения о требованиях и штрафных санкциях направят всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в реестре Ростуризма.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении парламентариев направить обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития о необходимости обсуждения роста цен на отдых в России.

Ситуацию, которая сложилась сейчас во многих курортных регионах России, спикер назвал недопустимой. Он напомнил, что похожая ситуация складывалась во время первой волны пандемии, когда производители лекарств и медицинских изделий решили резко поднять цены на необходимые товары. Тогда парламентариям пришлось принять ряд законов для защиты прав граждан.

15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

После этого стало известно, что стоимость путевок на некоторые курорты России резко увеличилась. Так, в среднем отдых в Сочи подорожал на 50%, некоторые гостиницы подняли цены на 20%, а другие – на 100%.