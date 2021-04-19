Эксперты назвали альтернативы Турции в России

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Альтернативой отдыху в Турции может стать отпуск в Крыму и Краснодарском крае, рассказали эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Речь идет о путешествиях в аналогичном ценовом сегменте с датами поездки с середины апреля по конец мая.
"Сложность в том, что в России не слишком популярен отдых в формате "все включено". Большинство отелей даже в курортных регионах страны предлагают гостям только завтраки или питание по системе "Пансион" или "Полупансион". Да и сами туристы не проводят время в гостинице, а отправляются исследовать достопримечательности и природные места либо идут на пляж", – рассказала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.
Билет на самолет в Сочи обойдется приблизительно в 11 тысяч рублей туда-обратно на одного человека. В Симферополь – 12 тысяч, в Геленджик – 15 тысяч. Сутки в номере трехзвездочного отеля на курортах Краснодарского края в среднем стоят две тысячи рублей. В частности, в Геленджике такой номер обойдется в 1 600 рублей за сутки, а в Симферополе – 1 900 рублей.
Тем, кто предпочитает активный отдых, специалисты предлагают отправиться в Дагестан, на Алтай или Байкал. Билет до Махачкалы и обратно стоит около 10 400 рублей, а жилье обойдется в 2 200 рублей за ночь. В Горно-Алтайск можно долететь за 16 600 рублей, а прожить там за 1 100 рублей за ночь. В Иркутск билет обойдется в 18 800 рублей, а ночь на турбазе в Листвянке – популярном курорте региона – в 4 000 рублей.
Также отдохнуть можно в Казани или Калининграде. В первый город можно долететь за 9 400 туда-обратно, а во второй – за 11 тысяч рублей. Проживание в столице Татарстана стоит около 2 400 рублей, а в Калининграде порядка 2 700 рублей.
Сообщалось, что самым популярным авианаправлением на майские праздники стал маршрут Москва – Симферополь. Средний чек за билеты на данном направлении вырос на 4% с 2019 года. Теперь перелет в одну сторону обойдется в 6 618 рублей вместо 6 378 рублей.
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