Россиянам не потребуется тест на COVID-19 при пересечении границы с Абхазией

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россияне, пересекающие российско-абхазскую границу, освобождаются от сдачи теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Абхазии.

Ранее Роспотребнадзор ужесточил для россиян правила возвращения из-за границы. С 15 апреля въезжающие в страну любым видом транспорта обязаны в течение трех дней с момента прибытия сдать тест на коронавирус и загрузить результат на портал госуслуг.

"Новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок", – отмечается в сообщении кабмина.

Что касается граждан Абхазии, то для них по-прежнему актуально распоряжение правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не регламентирует въезд в РФ.

Ранее сообщалось, что москвичи, не предоставившие тест на COVID-19 по возвращении в РФ, выплатят штрафы на сумму свыше 10 миллионов рублей. 4,5% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не сдают тест и не вносят результаты на портал государственных услуг в течение трех дней после прилета.