В Роспотребнадзоре разъяснили новые правила для прибывающих в страну россиян

Все россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, теперь обязаны в течение трех дней с момента прибытия сдать тест на коронавирус и загрузить результат на портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее такое требование относилось только к прибывшим в Россию на самолете. Нововведение вступит в силу с 15 апреля.