Больницы имени Юдина и Пирогова подключили к ЕМИАС

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Городские больницы имени С.С. Юдина и Н.И. Пирогова подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это позволит автоматизировать процесс оказания медпомощи с момента поступления пациента в стационар до его выписки.
Вице-мэр отметила, что на сегодняшний день в столице к ЕМИАС подключены 34 стационара.
"Внедрение в работу ЕМИАС обеспечит преемственность всех этапов лечения и комплексный подход при оказании качественной медицинской помощи. В настоящий момент еще в 19 стационарах Москвы ведутся работы по подключению к системе, и в ближайшей перспективе к единой цифровой платформе присоединятся все городские больницы", – рассказала заммэра.
Теперь медики этих двух больниц имеют доступ к электронной медицинской карте пациента. Выписной эпикриз из стационара будет также доступен и пациенту в электронной медкарте или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Ранее сообщалось, что больничные листы, оформленные в поликлиниках, стали доступны на портале mos.ru, а также в мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Теперь в разделе "Мои больничные" можно узнать номер выданной справки и ее тип (бумажный бланк или электронный), период действия, причину нетрудоспособности и другое. Электронный листок нетрудоспособности является юридически равноправным бумажному документу.
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