В Роспотребнадзоре дали рекомендации страдающим сезонной аллергией

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Специалисты Роспотребнадзора дали советы людям, которые страдают сезонной аллергией. Им рекомендуют принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после пребывания на улице, говорится на сайте ведомства.

Специалисты напомнили, что в ближайшее время начинается период поллиноза – заболевания, которое вызвано аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.

"Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач – аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта", – говорится в сообщении.

Также концентрацию пыльцы в воздухе можно отслеживать в различных мобильных приложениях и интернете.

В Роспотребнадзоре рекомендовали организовать быт таким образом, чтобы свести к минимуму контакты с пыльцой. Специалисты советуют меньше времени проводить на открытом воздухе, закрывать окна, каждый день делать влажную уборку.

Ранее россиянам рассказали об опасности домашней пыли из-за пылевых клещей. По словам аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, о наличии аллергии на этот компонент может указывать зуд в носу, чихание, заложенность и выделения из носа, а также сухой кашель. Игнорировать такие проявления не стоит, ведь это может привести к воспалительному процессу и хроническому течению.