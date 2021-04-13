Голосовой помощник передаст жалобы на самочувствие пациента до приема у терапевта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пилотный проект применения голосового помощника на базе искусственного интеллекта стартовал в пяти поликлиниках Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Новая цифровая разработка позволит собирать жалобы пациентов на самочувствие по телефону, еще до приема у врача-терапевта. Услуга дополнит ранее введенного в обращение чат-бота, который проводит аналогичный опрос в текстовом виде.

"Он (голосовой помощник) будет опрашивать пациентов перед приемом и загружать информацию по жалобам на самочувствие в "ЕМИАС.ИНФО". Благодаря этому врач сможет больше времени уделить непосредственно осмотру пациента и общению с ним", – объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Опрос проведет робот, который также задействован в обработке обращений по записи на прием. В рамках пилотного проекта цифровой помощник во время звонка пациенту с напоминанием о приеме также предложит ответить на вопросы относительно самочувствия.

Переданные в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему данные могут быть впоследствии отредактированы врачом. Ожидается, что автоматическое заполнение карты пациента позволит профильным врачам больше времени уделять осмотру больного и выдаче рекомендаций по лечению.

На данный момент голосовой помощник доступен на базе городских поликлиник № 2, 8, 68 и 191, а также консультативно-диагностической поликлиники № 121.

Накануне стало известно, что в шести поликлиниках Москвы завершили тестирование голосового ввода протоколов в кабинетах УЗИ. Система позволяет врачам диктовать полученные данные и не тратить время на ручной ввод информации.

