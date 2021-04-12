Поликлинику на 420 посещений в смену построили на Ореховом бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Зябликово готовится к вводу в эксплуатацию поликлиника на 420 посещений в смену. Заказчиком строительства является Федеральное медико-биологическое агентство, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Поликлиника строится для оказания медицинской помощи людям, подвергшимся негативному воздействию на радиационно опасных производствах, и будет обслуживаться специалистами Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, поликлинику введут в эксплуатацию в ближайшее время.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что половину столичных поликлиник, попавших в программу реконструкции, обновят в этом году. Всего до 2024 года планируется провести реконструкцию 137 городских поликлиник в рамках реализации первого этапа программы. По его словам, на реконструкцию большей части московских поликлиник уходит меньше года. В результате обновления медицинские учреждения получают новую логистику, отделку, оборудование, мебель и благоустроенную территорию.