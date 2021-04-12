Поликлинику на 420 посещений в смену построили на Ореховом бульваре

07:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном районе Зябликово готовится к вводу в эксплуатацию поликлиника на 420 посещений в смену. Заказчиком строительства является Федеральное медико-биологическое агентство, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Поликлиника строится для оказания медицинской помощи людям, подвергшимся негативному воздействию на радиационно опасных производствах, и будет обслуживаться специалистами Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, поликлинику введут в эксплуатацию в ближайшее время.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что половину столичных поликлиник, попавших в программу реконструкции, обновят в этом году. Всего до 2024 года планируется провести реконструкцию 137 городских поликлиник в рамках реализации первого этапа программы. По его словам, на реконструкцию большей части московских поликлиник уходит меньше года. В результате обновления медицинские учреждения получают новую логистику, отделку, оборудование, мебель и благоустроенную территорию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: