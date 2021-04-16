В Роструде сообщили о сокращенном рабочем дне 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиян ожидают длинные выходные в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

Отмечается, что первые две рабочие недели мая будут сокращены с 4 по 7 мая, а также с 11 по 14 мая. Кроме того, перед праздниками жителей ждет сокращенный рабочий день 30 апреля.

"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными – с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час", – рассказали в ведомстве.

Помимо этого, следующие длинные выходные ожидают граждан в июне в связи с празднованием Дня России 12 июня. Выходные продлятся 3 дня, так как праздник попадает на субботу.

Ранее в Роструде объяснили, как получить дополнительные выходные в мае. Так, работодатели имеют право предоставить сотрудникам дополнительные выходные в майские праздники.