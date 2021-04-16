В Роструде объяснили, как получить дополнительные выходные в мае

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Работодатели имеют право предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники. Об этой возможности рассказали "Российской газете" в Роструде.
В ведомстве обратили внимание, что утверждение дополнительных выходных уменьшит норму рабочего времени. В свою очередь, это может сократить заработную плату работников.
"Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня", – пояснили в Роструде.
Для введения дополнительных выходных работодателю необходимо составить локальный нормативный акт в произвольной форме. В нем нужно указать, что выходной день подлежит оплате.
В ведомстве напомнили, что в период майских праздников россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 число.
Ранее в Госдуме предложили продлить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул. В парламенте допустили возможность перенести три выходных дня с зимы на весну.
Позднее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал идею увеличить майские праздники. Эксперт также перечислил плюсы дополнительных нерабочих дней.
Майские праздники хотят продлить за счет сокращения новогодних каникул
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