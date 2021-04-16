В Роструде объяснили, как получить дополнительные выходные в мае

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Работодатели имеют право предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники. Об этой возможности рассказали "Российской газете" в Роструде.

В ведомстве обратили внимание, что утверждение дополнительных выходных уменьшит норму рабочего времени. В свою очередь, это может сократить заработную плату работников.

"Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня", – пояснили в Роструде.

Для введения дополнительных выходных работодателю необходимо составить локальный нормативный акт в произвольной форме. В нем нужно указать, что выходной день подлежит оплате.

В ведомстве напомнили, что в период майских праздников россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 число.

Ранее в Госдуме предложили продлить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул. В парламенте допустили возможность перенести три выходных дня с зимы на весну.

Позднее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал идею увеличить майские праздники. Эксперт также перечислил плюсы дополнительных нерабочих дней.