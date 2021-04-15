Экономист перечислил плюсы увеличения майских праздников

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал идею увеличить майские праздники, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он заявил, что поддерживает эту идею и перечислил плюсы дополнительных нерабочих дней.

По его словам, с экономической точки зрения праздничные и выходные дни ценны прежде всего тем, что люди могут в это время тратить деньги.

"Если вы все время работаете, это, конечно, замечательно с точки зрения протестантской этики. Но с точки зрения экономики нужно иметь значительное время на отдых. Люди должны развлекаться, посещать кафе, рестораны, кинотеатры, театры, музеи и много других заведений", – сказал экономист.

Колташов добавил, что время отдыха можно потратить на собственное развитие. По его мнению, то, что россияне будут работать больше и без выходных и праздников, не говорит о том, что они станут больше зарабатывать.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил дать гражданам право заменить новогодние каникулы на майские выходные. По словам депутата, далеко не всем нравятся 10-дневные каникулы, что приводит к разного рода инцидентам.

Политик подчеркнул, что позиция ЛДПР исключает принуждение в каком-либо виде. Партия выступает за то, чтобы граждане РФ сами могли управлять своим временем.

Ранее в Госдуме предложили продлить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул. В парламенте допустили возможность перенести три выходных дня с зимы на весну.

