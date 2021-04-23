В Союзе профсоюзов РФ рассказали, кого могут не отпустить на длинные майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов рассказал Москве 24, работников каких сфер могут не отпустить на отдых в продленные майские праздники.

Ранее Владимир Путин согласился сделать период с 1 по 10 мая нерабочими днями. С такой просьбой к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это обеспечит более стабильный эпидемический прогноз. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что речи о локдауне на время майских праздников не идет.

По словам Куликова, существует несколько сфер деятельности, в которых сотрудники вряд ли смогут получить дополнительные выходные.





Евгений Куликов генеральный секретарь Союза профсоюзов России В первую очередь это виды деятельности, связанные с непрерывным производством. Также это транспорт, торговля, медицина и все, что с этим связано. Этих сфер решение о продлении праздников вряд ли коснется.

В целом Куликов предположил, что значительная часть людей в объявленные дополнительные выходные все же продолжит работать. Однако вышедшим в данный период сотрудникам обязаны оплатить эти дни в повышенном размере, заявил он.

Эксперт добавил, что, если начальство потребует присутствия тех работников, которые по закону должны отдыхать, последние могут бороться с несправедливостью в судебном порядке.

"Человек имеет право жаловаться, обратиться в суд. Это у нас главный орган, который рассматривает трудовые споры. Инспекция по труду тоже имеет право разбираться в таких вещах, но она не принимает решения, обязательные к исполнению для работодателя", – пояснил он.

Кроме того, Куликов рекомендовал обращаться в профсоюз, если таковой имеется."С помощью профсоюза это делается значительно легче и проще. Если профсоюза нет, сотрудник имеет право напрямую обращаться в трудовую инспекцию или суд", – заключил эксперт.

23 апреля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в течение года у россиян достаточно выходных дней, тем не менее, вероятно, имеет смысл переосмыслить их структуру. В частности, она предложила изучить целесообразность переноса на май части праздничных новогодних дней.