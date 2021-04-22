Эксперты рассказали, какое жилье доступно для туристов в Сочи и Крыму в мае

В середине апреля Россия приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией – основными зарубежными курортами для жителей страны в период коронавируса. В связи с этим туристы отчаянно пытаются вернуть деньги и перепланировать отпуск, заменив экзотику на российское побережье. Основными направлениями для россиян в мае стали Сочи и Крым. Эксперты рассказали Москве 24, какие варианты жилья предлагают на побережье Черного моря, а также как сильно бронь ударит по кошельку. Подробности читайте в нашем материале.

Выгодная альтернатива?

Авиасообщение с Турцией и Танзанией власти приостановили 15 апреля. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.

По решению Оперштаба, приостановили все грузо-пассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между странами. Исключение составило регулярное сообщение между Москвой и Стамбулом, однако и его значительно сократили. Планируется, что такие ограничения будут действовать до 1 июня.

А пока россиянам, купившим туры на неудачные даты, предложили несколько вариантов решения проблемы: перенести тур на другую дату, перебронировать на доступное направление или вовсе вернуть деньги.

Основными альтернативами майскому отдыху в Турции и Танзании эксперты назвали побережье Краснодарского края и Крым.



По данным аналитиков сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", самым популярным авианаправлением на майские праздники стал маршрут Москва – Симферополь. Также в тройку наиболее востребованных российских направлений вошли маршруты Москва – Сочи и Москва – Краснодар.

В Москве у представительства Turkish Airlines собрались желающие сдать билеты

Тем не менее найти жилье у Черного моря в майские праздники сейчас будет невероятно трудно. Еще сложнее будет сделать этот отпуск бюджетным.

Российские курорты отреагировали на ситуацию резким повышением цен на бронирование жилья. Ростуризм даже фиксировал случаи отмены брони туристов на проживание в гостиницах для перепродажи по более высоким ценам.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещала проанализировать динамику роста цен в гостиницах на российском побережье. Но возможно ли каким-либо образом контролировать стоимость популярной среди россиян аренды квартир, домов и апартаментов у частных лиц – этот вопрос остается открытым.



Российских отельеров предупредят о штрафах за необоснованный рост цен

Сочи

Гид-экскурсовод в Сочи Александр Горохов рассказал, что Сочи делится на четыре района:

Адлерский;

Хостинский;

Центральный;

Лазаревский.

Центральный район

В этих административных точках города представлено жилье на любой вкус. Помимо отелей различной степени комфорта, на курорте доступен большой частный сектор, а также множество квартир и апартаментов для аренды. В зависимости от района и сезона на карте сочинской недвижимости можно найти и достаточно бюджетные варианты.

Самыми популярными в мае, по словам гида, являются Центральный и Адлерский районы – из-за транспортной доступности, а также близости к различным достопримечательностям. Этим не могут похвастаться Хостинский и Лазаревский районы.

При этом Центральный район является более дорогим. "Здесь у нас в основном фешенебельные отели и дорогие квартиры", – пояснил Горохов. Так, посуточная стоимость однокомнатных квартир и студий в сердце города, согласно информации на крупных онлайн-сервисах, начинается в среднем от 3,5 тысячи рублей. Есть варианты аренды отдельных комнат в квартире. Так, помещение с кроватью, вешалкой и общей кухней может обойтись от 1,5 до 3 тысяч рублей – в зависимости от ремонта и размеров.

Что касается апартаментов, ценник за сутки с размещением на двух человек в среднем начинается от 5 тысяч рублей. В зависимости от уровня комфорта он может достигать 10, 17, 30 и даже 50 тысяч за сутки.

Адлерский район

Туристам, предпочитающим проводить отпуск в частных домах, Горохов рекомендует искать жилье в Адлерском районе. "Там есть и частный сектор, и квартиры – огромный курортный городок, где есть множество вариантов размещения экономкласса", – рассказал гид.

Таким образом, от 3,5 тысячи рублей в Адлерском районе уже можно снять дом с размещением от 4 человек. При этом есть единичные варианты совершенно крошечного жилья со старым ремонтом за 1 тысячу рублей, а также "дворцы", стоимость которых начинается от 15–20 тысяч рублей в сутки.

А вот апартаменты в Адлере можно найти значительно дешевле, чем в центре Сочи. На сайтах аренды недвижимости их ценник начинается от 2,4 тысячи рублей для двоих и 3,3 тысячи на троих. Наконец, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в районе составляет примерно 2–2,5 тысячи рублей.

Горохов отметил, что городские арендодатели моментально реагируют на любые изменения в туристической сфере. Поэтому стоимость жилья может меняться постоянно, причем в сторону повышения. "Эти два сезона немножко отличаются от предыдущих: границы по большей части закрыты, люди приезжают в Крым и в Сочи в основном. Народу больше, спрос совсем другой. А здесь рынок стихийный, он сразу реагирует на любые изменения. Есть повышенный спрос – будет рост", – рассказал эксперт. Кроме того, гид рекомендует бронировать крышу над головой заранее, минимум за 2–3 недели. В Сочи некоторые начинают пляжный сезон уже в мае, поэтому спрос на аренду огромный.



Крым

Что касается полуострова, пляжный сезон там начинается позже, чем в Краснодарском крае. Однако это не отменяет огромного потока туристов в Крым весной, который в последние 2 года из-за закрытых границ стал еще больше.

По мнению экспертов, самые популярные города Крыма в мае – это Севастополь и Ялта. Помимо моря и красивой природы, гости приезжают посмотреть на парад Победы, а также проникнуться военной историей региона.

Севастополь

Как рассказал президент Ассоциации риелторов недвижимости Севастополя Григорий Апресов, в Севастополе гости чаще всего предпочитают останавливаться в квартирах, нежели в гостиницах или частных домах. Секрет прост: первых в черте города значительно больше. "К тому же в квартирах, в отличие от гостиниц, возможен торг", – добавляет эксперт.

В связи с этим и цены достаточно демократичные. Снять однокомнатную квартиру в Севастополе можно примерно от 1,2 тысячи рублей в сутки. Есть единичные варианты от 1 тысячи рублей – выбор зависит от потребностей клиентов. При этом ближе к морю ценник растет: в районах рядом с берегом стоимость квартир начинается уже от 2–2,5 тысячи за сутки.

Говоря о частных домах, Апресов отмечает, что новых в черте города не так много. Возможно, именно этим и объясняется стоимость. Согласно онлайн-сервисам, снять частный дом на 2–3 человека можно от 1 тысячи рублей в сутки. Цены же на апартаменты начинаются от 8 тысяч рублей.



Ялта

В Ялте ситуация заметно отличается. Близость города к знаковым культурным достопримечательностям полуострова, например к вершине Ай-Петри, Массандровскому, Воронцовскому дворцам, играет свою роль, особенно в ситуации, когда пляжный сезон еще не начался. "Сюда, в Ялту, слетаются со всех городов Крыма на вечерний променад", – добавляет гид-экскурсовод Татьяна Джулепа.





Татьяна Джулепа гид-экскурсовод в Крыму Арендная недвижимость Ялты – квартиры по большей части. Чем ближе к набережной, тем дороже. Самое бюджетное жилье – это то, что находится за чертой автовокзала города.

Так, ближе к морю квартиры стоят в среднем 3–5 тысяч рублей. Можно найти варианты за 1,8–2 тысячи, но их не так много. Однако чем ближе к автовокзалу, тем заметнее падает цена. Рядом с Южнобережным шоссе гости могут выбрать множество вариантов жилья за 1–1,5 тысячи рублей в сутки.

Такая же ситуация и с домами. Цены начинаются от 3–3,5 тысячи рублей за сутки. При этом средняя стоимость составляет примерно 7–8 тысяч рублей за дом. За линией автовокзала домов не так много. Половину из них составляют фешенебельные "дворцы" с ценником от 25 тысяч рублей. Однако можно найти варианты и за 1,5–2 тысячи рублей в сутки.

Апартаменты в черте города можно найти за 4 тысячи рублей в сутки. Однако средняя стоимость будет плавать в районе 10 тысяч рублей и выше.

Предварительная бронь

Джулепа рекомендует бронировать жилье и экскурсии в Крыму в мае заранее. Несмотря на предсезонье, туристов на полуострове много и весной. Можно просто остаться без крыши над головой, отмечает эксперт и советует решить вопрос за 2–3 недели до выезда.

Также она рассказала, как определиться, в каком направлении поехать отдыхать в конце весны. "Севастополь – это город двух оборон. Севастополь – это больше про войну и о войне. Ялта – это по стопам Романовых. Это природа", – рассказала гид.

При этом она отметила, что расстояние между городами небольшое, поэтому можно посмотреть обе точки на карте за одну поездку.

О дороге Самый оптимальный способ добраться до курортов из Москвы – воспользоваться услугами авиаперевозок и железнодорожного транспорта. Самый оптимальный способ добраться до курортов из Москвы – воспользоваться услугами авиаперевозок и железнодорожного транспорта. Билет на поезд Москва – Сочи в плацкарт можно купить от 3,5 тысячи рублей, в купе – от 6,2 тысячи. Стоимость зависит не только от расположения места, но и от типа поезда и времени в пути, которое максимально может достигать почти 40 часов езды. На самолете будет дороже: чтобы попасть к морю на майские, придется заплатить минимум 7,5 тысячи рублей за билет. Однако сразу по окончании праздников стоимость перелета возвращается к 2–3 тысячам рублей за место в экономклассе. На сегодняшний день дешевых билетов на поезд в Севастополь и Симферополь на майские праздники почти не осталось. В среднем же билеты в регион стоят 2–3 тысячи рублей за плацкарт и от 4 тысяч за место в купе. Что касается стоимости перелета, она чуть ниже, чем в Сочи. Практически весь май до начала пляжного сезона цена одного билета в эконом будет держаться в районе 3–4 тысяч рублей.

